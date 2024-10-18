Helal Zirvesi 2024, Yeni Dönem Başlıyor

Zirve, helal gıda, kozmetik ve turizm gibi pek çok ürünün sonuçları bir araya getirerek, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesini hedefliyor ve helal ekonominin geleceğe yön verecek.

Küresel İşbirlikleri İçin Fırsatlar

Dünya Helal Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilgili üyeleri ve yerli yabancı bakanlıkların katkılarıyla organize ediliyor. Zirve, Helal Expo, Doğal Organik Vegan Alanı, Modest Fashion özel alanları gibi çeşitli eğlenceleri barındırarak, mevcuta çözümler ve işbirlikleri geliştirme fırsatları sunmayı amaçlıyor. Ayrıca 110'dan fazla ülkede gelen ve sektör temsilcileri, helal standartlarının geliştirilmesi üzerine önemli tartışmalara katılacak.

Etkinliklerin Çeşitliliği ve Katılımcı Beklentileri

Zirve kapsamında düzenlenen konferanslar ve Uluslararası Bakanlar Oturumu, yeni işbirlikleri ve ticari fırsatların konuşulmasına olanak sağlayacak. Katılımcılar, çevre dostu ve sağlıklı yaşam trendlerine yönelik en son yenilikleri keşfedecek ve helal pazar büyüme fırsatlarını değerlendirecek. 2024 Dünya Helal Zirvesi, 40 bin yakın etkinlik ve ziyaretçi ile büyük bir etkinlik olarak planlanıyor ve İstanbul, uluslararası iş ağlarının güçlendiği bir merkez haline gelecek.