Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları fırladı. Dolar, 33,97 TL seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Euro da 37,80 TL'ye ulaşarak günün başlangıcını yüksek bir seviyede yaptı. Merkez Bankası'nın politika faizini üst üste 5. kez yüzde 50'de sabit tutması, döviz kurlarındaki bu ani artışı tetikledi. İstanbul serbest piyasasında dolar 33,97 TL'den işlem görürken, euro ise 37,80 TL'den satılmakta. Dün bu değerler sırasıyla 33,91 TL ve 37,79 TL olarak belirlenmişti. Bu çarpıcı değişim, döviz piyasasında büyük bir hareketlilik yaratmış durumda.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi