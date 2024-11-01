Enerji Bakanı’ndan Kademeli Fiyatlandırma Müjdesi

Bakan, amaçlarının "Az tüketen az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" ilkesine dayalı bir düzenleme oluşturmak olduğunu vurguladı; bu sistemin, enerji sübvansiyonlarını daha adil bir şekilde dağıtmayı hedeflediği belirtiliyor.

Farklı İhtiyaçlara Göre Fiyatlandırma

Bayraktar, doğalgazda kademeli fiyatlandırmanın özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar için önemli olduğunu ifade ederek, Van gibi soğuk yerlerde yaşayan vatandaşların ortalama 1200 metreküp doğalgaz tüketirken, Antalya gibi daha sıcak bölgelerde bu miktarın 600 metreküpe kadar düştüğünü belirtti. İller bazında yapılacak olan bu değerlendirme, yerel ihtiyaçlara göre fiyatlandırmanın daha adil olmasını sağlayacak ve böylece her bölgeye özgü çözüm yolları sunulmuş olacak.

Rusya ile Fiyat Görüşmeleri ve Yeni Kontrat Süreci

Bakan, Türkiye’nin Rusya ile doğalgaz fiyatı konusunda özel bir anlaşma talep ettiğini ve mevcut büyük kontratın yenilenme şartlarını tartıştıklarını belirtti. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ticaret platformunun detayları da gündemde; bu platform, İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak ve Türkiye-Rusya işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyecek. Bayraktar, kış aylarının doğalgaz arzında bazı zorluklar getirebileceğine dikkat çekerek, Avrupa’da olası fiyat artışlarının Türkiye üzerindeki etkilerini minimize etmek istediklerini ifade etti.