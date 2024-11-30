Doğalgaza zam gelecek mi? Milyonlar aklındaki sorunun yanıtı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) geldi.

BOTAŞ, 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla doğalgaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz toptan satış fiyatlarının piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru ile belirlendiği hatırlatıldı.

Fiyatların bu faktörler göz önüne alınarak en makul seviyede belirlediğini aktaran BOTAŞ, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarına göre; konutta Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığını vurguladı.

Konutta 1000 metreküp 5 bin 631 lira

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Aralık'ta uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.