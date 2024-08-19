Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar isimli vatandaş, Deliçay’da temizlik yaparak farkındalık oluşturdu. 30 yıldır Van Gölü Havzası’nda tarih, habitat ve doğa güzelliklerini fotoğrafladığını ifade eden Coşar, “Bugün de Van Gölü'ne dökülen Deliçay kenarında fotoğraf çekmek için çıkarken, maalesef çevrede gelişi güzel atılan çöpler vardı.

Doğa bizimdir, canlılar bizimdir, tahribat yapmayalım ve zarar vermeyelim. Bugün de buraya gelirken çayın içinde çok sayıda hoş olmayan malzemeye denk geldim. Sudaki balık ağlarına her türlü canlı takılıyor, gördüğünüz gibi koskocaman bir yılan takılmış ve feci bir şekilde can vermiş. Sadece yılan değil; kaplumbağa, kurbağa, yengeç ve kaya balığı dediğimiz sadece bu çayda yaşayan bir balık var o da takılıyor” dedi.