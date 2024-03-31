Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERE SALDIRI

Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ile gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine de mermi isabet ederken, 2 ambulans hasar gördü. Görevliler ve gazeteciler güvenli alana geçerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.