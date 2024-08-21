İsveçli Karolina Olsson'un yaşam öyküsü, adeta bir masalı andırıyor. 14 yaşında yaşadığı dayanılmaz diş ağrısı nedeniyle uykuya daldı ve tam 32 yıl boyunca derin bir uykuda kaldı. Ancak bu uzun uyku, Karolina'nın adını 'uyuyan güzel' olarak tarihe kazandırdı. 1876 yılında başlayan bu gizemli uyku, 1908 yılında sona erdiğinde, Karolina'nın hikayesi hem doktorlar hem de kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip edildi.

Diş Ağrısı ve Sessiz Bir Uyku

29 Ekim 1861'de İsveç'te doğan Karolina, beş kardeşin tek kız çocuğuydu. 14 yaşına kadar normal bir çocukluk geçiren Karolina, 1876'da şiddetli bir diş ağrısı nedeniyle eve döndü. Yüzü şişmiş ve ağrılarından ötürü çok rahatsızdı. Ailesi, onu hemen yatağa yatırdı; ama bu karar, onun 32 yıl sürecek sessiz bir uykunun kapılarını açtı. Ailesi ve komşuları başlangıçta doktor çağıracak parayı topladı, ancak Karolina'yı uyandıramayınca düzenli kontroller yapmaya başladılar.

Tıbbın Sınırlarını Zorlayan Bir Durum

Karolina'nın uyandığında 46 yaşında olması, tüm tıp camiasını şaşırttı. Üzerine elektrik verilerek uykusundan uandırılmaya çalışıldı, ancak bu çabalar da başarısız oldu. Çeşitli doktorlar, bu nadir ve bilinmeyen durumu açıklamakta yetersiz kaldılar. Karolina'nın annesi, yıllarca ona süt içirerek bakmaya devam etti. Annesinin 1905'teki ölümünden sonra Karolina'ya bakması için bir hizmetçi tutuldu.

Gizemli Uyanış ve Sonrası

1908'de, Karolina'nın hizmetçisi garip sesler duydu ve odasına koştu. Karolina, 46 yaşında, odada dolaşırken ve ağlarken bulundu. 32 yıl boyunca yaşadığı dönemi hatırlamıyor ve kardeşlerini tanımıyordu. Ancak, birkaç hafta içinde, konuşma ve hareket yeteneğini geri kazandı. Bu durum, bazı insanların Karolina'nın bu kadar süre uyumasının arkasında karmaşık bir oyun olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

İsveçli psikiyatrist Harald Fröderström, Karolina'nın travmatik bir olay sonucu bir tür psikoz yaşadığına inanıyor. Ancak bu olayın tüm detayları ve gerçek nedenleri hala gizemini koruyor.

Karolina Olsson, uykusundan uyanmasının ardından 42 yıl daha yaşadı ve 1950'de hayata veda etti. Hikayesi, hem tarihçiler hem de meraklılar için bir bilmece olarak kalmaya devam ediyor.