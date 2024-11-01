Meteoroloji Van için tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Verilere göre Van’a Pazar günü yağmurlu hava giriş yapacak.

Bugün ve yarın için az bulutlu bir havanın beklendiği Van’da Pazar gününden itibaren kent genelinde yağmur olması tahmin ediliyor.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van için önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durumu verileri;

İpekyolu:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Tuşba:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Edremit:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Bahçesaray:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Başkale:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Çaldıran:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Çatak:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Erciş:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Gevaş:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Gürpınar:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Muradiye:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Özalp:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu

Saray:

01 Kasım Cuma: Az bulutlu

02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

03 Kasım Pazar: Yağmurlu

04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

05 Kasım Salı: Yağmurlu