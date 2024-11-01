Meteoroloji Van için tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Verilere göre Van’a Pazar günü yağmurlu hava giriş yapacak.
Bugün ve yarın için az bulutlu bir havanın beklendiği Van’da Pazar gününden itibaren kent genelinde yağmur olması tahmin ediliyor.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van için önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durumu verileri;
İpekyolu:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Tuşba:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Edremit:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Bahçesaray:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Başkale:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Çaldıran:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Çatak:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Erciş:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Gevaş:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Gürpınar:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Muradiye:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Özalp:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu
Saray:
01 Kasım Cuma: Az bulutlu
02 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
03 Kasım Pazar: Yağmurlu
04 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
05 Kasım Salı: Yağmurlu