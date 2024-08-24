Eğer uzun zamandır bu epik rol yapma oyununa adım atmayı düşünüyorsanız, işte tam zamanı. Diablo IV’ün standart sürümü, 49,99 dolardan %40 indirimle sadece 29,99 dolara satışa sunuluyor.

Bu dev indirim, Diablo IV'ün karanlık fantezi dünyasına ve derin hikaye anlatımına olan ilgiyi daha da artıracak gibi görünüyor. Oyuncular, cehennemin derinliklerine inen şeytani ordularla mücadele ederken, epik zindanları keşfetme ve efsanevi ganimetler bulma fırsatını yakalıyor. Ayrıca, Diablo IV'ün açık dünya yapısı ve etkileyici grafik motoru, her adımda gerilim ve keşif dolu anlar sunuyor.

Bu indirim fırsatının oyunun sadece standart sürümünü kapsadığını hatırlatmakta fayda var. Genişleme paketi olan “Diablo IV: Vessel of Hatred” şu an indirime dahil değil ve 39,99 dolardan satışa devam ediyor. Bu genişleme paketi, oyunun dünyasını daha da derinleştiren yeni bölgeler, karakterler ve görevler ekliyor.

Diablo IV, Steam'de şu anda %72 “Çoğunlukla Olumlu” puanla değerlendiriliyor. Oyunun atmosferi ve hikayesi serinin hayranları tarafından övgüyle karşılanırken, Blizzard’ın oyun içi dengelemeler ve güncellemeler konusunda geri bildirimlere dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak, Diablo IV, aksiyon-rol yapma türünün zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu benzersiz indirim fırsatını kaçırmamak için Steam mağazasını ziyaret edin ve Diablo IV’ün karanlık dünyasına adım atın!