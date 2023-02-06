Yaşanan depremlerde can kaybı 2 bini aştı!

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya çıkan bilançoya ilişkin açıklama yaptı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veren Tatar, "2 bin 316 kişi yaşamını yitirdi. 13 bin 293 yaralımız var." dedi.

100'den fazla artçı sarsıntı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.

İkinci sarsıntı 7.6

Çalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.

Vefat sayısı 2 bin 316'ya çıktı

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 2 bin 316 vatandaşımız hayatını kaybetti.

13 bin 293 yaralı

13 bin 293 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 6 bin 217 bina yıkıldı.