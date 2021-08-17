Van’da son 10 yılda kaç deprem oldu! İşte Türkiye’nin son 10 yıldaki deprem haritası

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son 10 yılda Türkiye ve yakın çevresinde çözümlenen deprem sayısının 279 bin 357 olduğu belirtildi. Paylaşımda yer verilen 2011 ve 2021 yılları Temmuz ayları arası “İllere göre toplam deprem kaydı koroplet haritasına göre, (yalnız kara sınırları) 19 bin 209 depremle Van “Mor” kategorinin ilk sırasında yer aldı. Van’ı 18 bin 183 depremle Muğla, 18 bin 88 depremle Manisa izledi. Sayılarına göre çeşitli renklerle ifade edilen deprem skalasında, Kütahya’da 16 bin 498, Malatya’da 10 bin 51 deprem olduğu görüldü. Ankara 5 bin 465, İzmir de 5 bin 375 “Yeşil” kategoride yer alırken, 524 depremin kaydedildiği İstanbul “Sarı” kategoride gösterildi.

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