Van’da korkutan deprem! 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi’nde saat 06.55’de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 1.7 kilometre olarak ölçüldü.