Van’da korkutan deprem! 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi’nde saat 06:59’da, 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 2.1 kilometre olarak ölçüldü.