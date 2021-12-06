Van’da depremler durmuyor! Yine sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi’nde saat 08.44’de 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 1.1 kilometre olarak ölçüldü.