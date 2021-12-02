Van’da art arda deprem! 

Van'da gece saatlerinde art arda iki deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.38’de Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kelle Mahallesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden kısa süre sonraysa kent 2’nci bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne göre, saat 01.15’de merkez üssü Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Akbulak Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.