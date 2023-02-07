Van merkezli deprem meydana geldi!
AFAD, Van’ın Bahçesaray ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken AFAD, farklı bir ilde deprem olduğunu rapor etti.
AFAD'dan elde edilen bilgilere göre büyük yıkım ve binlerce kişinin vefatıyla sonuçlanan korkunç depremlerin ardından Van'ın Bahçesaray ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Saat 22:08 sularında kayıtlara geçen depremin derinliği ise 12 kilometre olarak ölçüldü.
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