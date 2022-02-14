Van Gölü’nde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van Gölü’nde saat 06:11’de, 2.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.6 kilometre olarak ölçüldü.