Van Fena Sallandı! 5.9 Şiddetinde Deprem!

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13:08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kent genelinde paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

AFAD TARAMA YAPIYOR

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van merkez, Başkale, Özalp, Saray, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde hissedilen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Sınır bölgesine yönlendirilen AFAD ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü bildirildi.