Van'da Şiddetli Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre gece saat 01:45 sıralarında merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem tüm kent genelinde hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 4.0!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Van'da meydana gelen depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.