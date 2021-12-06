Van'da Şiddetli Deprem!
Van'da gece saat 00:46 sıralarında 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Van'da gece saat 00:46 sıralarında merkez üssü Van Gölü olan 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Yere sadece 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, yaklaşık 30 saniye sürdü.
Tüm kent merkezinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamada bulunan Van Valiliği, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.
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