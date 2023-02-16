Van'da korkutan deprem!
Son dakika haberi! Van’ın Tuşba ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, Van’ın Tuşba ilçesinde saat 13:39’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem hafif hissedildi.
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