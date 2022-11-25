Van'da korkutan deprem!
Türkiye-İran sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.
Türkiye-İran sınır hattında yerel saatle 13.49'da bir deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, İran'ın batısında yer alan Hoy şehrine 28 kilometre uzaklıkta.
Yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü ayrıca Van'ın Saray ilçesinin karşısında yer alıyor.
Deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.
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