Van'da korkutan deprem: 4.1 büyüklüğünde sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.49 sıralarında merkez üstü Gürpınar olarak belirtilirken deprem büyüklüğünü 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Şehrivan