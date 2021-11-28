Van'da Deprem! Son Dakika...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 22:13 sıralarında Van Gölü'nde 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Tüm kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.