Van'da deprem oldu! AFAD deprem büyüklüğünü duyurdu...

AFAD verilerine göre; saat 12:13'te Van’ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli, Türkiye-İran sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 12:13'te Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Şehrivan Gazetesi