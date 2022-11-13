Van'da "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da saat 18.57'de ilk kez uygulanan "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı.

Deprem 13.11.2022, 11:28 13.11.2022, 11:31
Van'da "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı bugün saat 18.57'de gerçekleşti. AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunuldu. Van Tuşba Gençlik Merkezinde de AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD personeli ve gönüllerin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi.

“Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor”
Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, ülke genelinde ilk kez bu düzeyde bir tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi. 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde ve diğer afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Körpeş, “Bu tatbikatın 2021 yılının eğitim yılının ilan edilmesinin ardından temeli atıldı. 2021 yılında ilimizde 900 bin farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimin sonuçlarını sahada gördük. İlimiz deprem açısından tehlikeli bir bölgede yer alıyor. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yapılan tatbikatın önemi çok büyük. Ciddi bir katılım oldu ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Sahada 150 katılımcıyla birlikte farklı noktalarda ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatının icrasını gerçekleştirdik” dedi.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat, yapılan dua ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. İHA

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