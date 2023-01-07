Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Van'ın Özalp ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.41'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Süperhaber