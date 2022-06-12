Van Beşik Gibi Sallanıyor!

Van'da akşam saat 21:35'te meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından 1 saat içinde 10 ayrı deprem meydana geldi.

Van'da akşam saat 21:35'te meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin ardından 1 saat içinde 10 ayrı deprem meydana geldi. En küçüğü 1.5, en büyüğü ise 3.1 büyüklüğünde olan depremler, kentte paniğe neden oldu.