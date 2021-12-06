Van Beşik Gibi Sallanıyor!

Van'da akşam saat 00:46'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından 1 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi. En küçüğü 1.2, en büyüğü ise 2.4 büyüklüğünde olan depremler, kentte paniğe neden oldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamada bulunan Van Valiliği ve AFAD, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.