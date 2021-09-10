Van Başkale'de Deprem!

Van'ın Başkale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 12:52 Merkez Üssü Van Başkale olan 3.2 deprem ile sarsıldığını açıkladı

Saat 12:52 sularında meydana gelen depremin derinliği 1.17 kilometre , enlemi 38.3423ve boylamı 45.4298 olarak ölçüldü.