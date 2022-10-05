Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü İran’ın hoy kentinde 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Deprem 05.10.2022, 09:02
Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi. Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Şehrivan

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