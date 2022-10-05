Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü İran’ın hoy kentinde 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.
Deprem 05.10.2022, 09:02
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parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
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|7
|10
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|9
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|9
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|7
|7
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|3
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
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|20
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|8
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|8
|10
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|9
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|8
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|6
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|4
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|8
|4