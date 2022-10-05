Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi. Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Şehrivan