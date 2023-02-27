Son Dakika! Malatya'da korkutan deprem!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden Malatya'da yeni bir sarsıntı yaşandı...

5.6 büyüklüğünde deprem

Büyük depremlerin ardından sık sık artçılarla sarsılan Malatya, bu kez 5.6 ile sallandı.

Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin derinliği 6.9 olarak ölçüldü.

Bazı binalar yıkıldı

Yaklaşık 650 bin kişinin büyük depremler sonrası ayrıldığı kentte bu son depremle birlikte hasarlı olan bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Bölgede kalanların son depremle birlikte büyük bir panik yaşadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi, depremi 5.5 olarak bildirdi.

Ensonhaber