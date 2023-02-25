Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Can ya da mal kaybı var mı? Açıklama geldi...
AFAD ve Kandilli, Niğde'nin Bor ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak belirlendi. Bor Belediye Başkanı depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı konusunda açıklama yaptı.
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Deprem Niğde'nin yanı sıra Ankara, Konya ve Mersin'den de hissedildi.
BOR BELEDİYE BAŞKANI: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER GELMEDİ
Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, canlı yayına bağlanarak "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri... Herhangi olumsuz bir Haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir Deprem meydana gelmişti" dedi.
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