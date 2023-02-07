Malatya'da evinin enkazını kaydederken depreme yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar binleri geçti.

Deprem sonrası yaşananların bilançosu belli olmaya başladı.

Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için mücadele veriyor.

Depremi kaydederken deprem yaşandı

Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.

Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı.

O anlar kayıt altına alındı

Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Vatandaşın sağlık durumu bilinmiyor

Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.