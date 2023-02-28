Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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