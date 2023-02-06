Kahramanmaraş'ta 7.4'lük depreminin bilançosu açıklandı! İşte il il ölü ve yaralı sayısı

Türkiye felaketi yaşıyor...

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4'lük depremele sarsıldı.

42 artçı yaşandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Ölü sayısı 286'e çıktı

AFAD'ın verdiği bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güncelledi.

Oktay'ın açıkladığı bilgilere göre toplam 286 kişi hayatını kaybetti 2323 kişi yaralandı 1710 bina yıkıldı.

Buna göre depremden etkilenen şehirlerde can kaybı ve yaralı sayıları şu şekilde: