Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından arama kurtama çalışmaları sürerken canlı yayında bir deprem daha yaşandı.

Anlık olarak haber aktaran Fulya Öztürk, o anları an be an canlı yayında anlattı. Enkaz halinde yıkılmak üzerinde olan 9 katlı binanın etrafından kaçışma anları ise kameralara yasıdı.

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre bölgede 4.7 şiddetinde bir deprem olduğu belirtildi...

