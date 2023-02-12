Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde yeni bir deprem!
Kahramanmaraş'ta süren arama kurtama çalışmalarında yaşanan artçı deprem, an be an kameralara yansıdı...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından arama kurtama çalışmaları sürerken canlı yayında bir deprem daha yaşandı.
Anlık olarak haber aktaran Fulya Öztürk, o anları an be an canlı yayında anlattı. Enkaz halinde yıkılmak üzerinde olan 9 katlı binanın etrafından kaçışma anları ise kameralara yasıdı.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre bölgede 4.7 şiddetinde bir deprem olduğu belirtildi...
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