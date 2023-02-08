Kahramanmaraş depreminde 3'üncü gün: Acı bilanço açıklandı

Türkiye 6 Şubat sabahında felakete uyandı...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'yı vurdu.

Deprem nedeniyle özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da büyük yıkım yaşandı.

Bölgede faylardaki hareketlilik hala sürerken büyük depremin ardından irili ufaklı toplam 648 deprem meydana geldi.

Depremden hemen sonra devlet-millet el ele tüm imkanlar seferber edildi.

Sahada 100 bini aşkın personel görev yapıyor

Tüm enkazlara ulaşılmaya çalışılırken arama kurtarma çalışmaları; AFAD, Mehmetçik, polis, madenciler ve yabancı arama kurtarma ekipleri tarafından başlatıldı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 96,770 personel ile 5,434 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Yabancı ülkelerden yardım için gelen 5,309 personel afet bölgesine sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken her geçen dakika umutlar tükeniyor.

Ölü sayısı 7 bini geçti

Bu kapsamda depremin bilançosu da ilerleyen her saatte daha da ağır bir hal alıyor.

Son verilere göre 8 Şubat saat 09.38 itibarıyla can kaybı 7 bin 108'e ulaştı.

Çalışmalar sonucu yaralı kurtarılanların sayısı ise 40 bin 910'a çıktı.

Hasar tespit çalışmaları göre ise yıkılan bina sayısı 5 bin 775 oldu.

Tam olarak teyit edilemese de 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı.

Ensonhaber