Kahramanmaraş bu kez 5.1'le sallandı!

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar enkaz altında yapılan çalışmaları da olumsuz yönde etkiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 19 DAKİKADA 3 BÜYÜK SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün akşam 18.31 sularında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.9, saat 18.48'de Göksun ilçesinde 5.2 ve yine Göksun ilçesinde 18.50'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Bugün saat 10.48'de ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Haber7