İzmir'de 4.1 şiddetinde deprem

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki büyük depremle sarsıldı..

11 ilde büyük yıkıma ve 44 bini aşkın can kaybına neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, İzmir'de de yaşanılan deprem korku ve paniğe neden oldu.

Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.22 sıralarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1.

İzmir ve çevresinde hissedilen devam, yerin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ensonhaber