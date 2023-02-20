Hatay'da 6.4 ile 5.8 şiddetinde iki deprem

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay, 15 gün sonra peş peşe yaşanılan iki depremle daha sarsıldı.

3 dakika arayla peş peşe depremler

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ardından saat 20.07'de merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çevre illerde de hissedildi

Depremin hissedildiği Adana'nın Çukurova ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.