Gaziantep-Adana yolu yerle bir oldu! Dev uçurumlar oluştu.
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Gaziantep-Adana yolunu yerle bir etti. Bölgeden gelen görüntülerde otoyolun boydan boya çöktükten sonra seyir halindeki çok sayıda aracı yuttuğu ve dev uçurumlar oluştuğu görüldü.
Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
ÇOK SAYIDA ARACI YUTTU
Art arda gerçekleşen iki depremden en çok etkilenen yerlerden biri de hiç kuşku yok ki Gaziantep- Adana otoyolu oldu. Bölgeden servis edilen videolarda, yolun sarsıntıların etkisiyle boydan boya çöktüğü ve oluşan yarıkların seyir halindeki çok sayıda aracı yuttuğu anlar yer aldı.
DEV UÇURUMLAR OLUŞTU
Öte yandan çöken Gaziantep-Adana yolunda dev uçurumlar oluştuğu ve kapatılan yol nedeniyle vatandaşların ulaşımı alternatif güzergahlar üzerinden sağladığı da görüntülere yansıdı
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