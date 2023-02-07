Gaziantep-Adana yolu yerle bir oldu! Dev uçurumlar oluştu.

Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ÇOK SAYIDA ARACI YUTTU

Art arda gerçekleşen iki depremden en çok etkilenen yerlerden biri de hiç kuşku yok ki Gaziantep- Adana otoyolu oldu. Bölgeden servis edilen videolarda, yolun sarsıntıların etkisiyle boydan boya çöktüğü ve oluşan yarıkların seyir halindeki çok sayıda aracı yuttuğu anlar yer aldı.

DEV UÇURUMLAR OLUŞTU

Öte yandan çöken Gaziantep-Adana yolunda dev uçurumlar oluştuğu ve kapatılan yol nedeniyle vatandaşların ulaşımı alternatif güzergahlar üzerinden sağladığı da görüntülere yansıdı

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