Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 16.09.2022, 23:47
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da saat 23:30 sularında, merkez üssü Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar gelecek..

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