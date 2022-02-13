Ermenistan’daki deprem Kars’ta hissedildi
Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Kars’ta hissedildi. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçe Kars'ın Akyaka ilçesi olurken, deprem Kars’ta da hissedildi.
Evlerinde oturan vatandaşlar deprem olunca sokaklara çıktı. Avizelerin sallandığını ifade eden vatandaşlar, “Avizeler sallandı. Birazda tedirgin olduk. Ondan sonra dışarı çıktık” dedi.
Van depremini yaşadığını belirten vatandaş, “Van depremini yaşadık ya 7.2’yi baya bir salladı. Lambalar oynadıktan sonra kendimizi dışarı attık” diye konuştu.
Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlar korkudan evlerine girmeyerek soğukta bekliyor. Öte yandan AFAD ekipleri kent genelinde tarama yağıyor.
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