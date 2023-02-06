Enkaz altında kalan çocukların kurtarılma anı
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'da enkaz altından kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.
Türkiye güne Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketiyle uyandı.
10 ilde hissedilen deprem, büyük bir yıkıma yol açtı.
AFAD verilerine göre, 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirirken, 440 kişi de yaralandı.
Çok sayıda depremzede de enkaz altında kalırken, kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
O anlar
O kurtarma çalışmalarından biri de kameralara yansıdı.
Hatay'da bir binada enkaz altında kalan çocukçuların sağ olarak kurtarılışı büyük bir sevinç yaşattı.
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