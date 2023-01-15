Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre; saat 06:36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Olumsuz bir ihbar yok
İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Vali Toraman'dan açıklama
Deprem sonrasında paylaşımda bulunan Vali Dr. Ömer Toraman herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
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