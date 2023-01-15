Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verdiği bilgiye göre; saat 06:36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Olumsuz bir ihbar yok

İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Vali Toraman'dan açıklama

Deprem sonrasında paylaşımda bulunan Vali Dr. Ömer Toraman herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.