Ege'de korkutan deprem!
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.1 ve 4.0 şiddetinde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13.27 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Derinliği 6.3 km olan deprem çevre illerde de hissedildi.
Saat 13.29'da da 7 km derinlikte 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de depremlerin şiddetinin 4.2 olduğunu bildirdi.
Deprem sonrası olumsuz herhangi bir ihbar gelmediği aktarıldı.
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