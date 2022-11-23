Düzce'deki deprem anı görüntülendi

Saat 04.09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.

1'i ağır 22 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, camdan atlayan bir kişinin ağır yaralanması dahil, 22 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Deprem anı görüntülendi

Deprem anı, bazı binalarda bulunan güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. AA