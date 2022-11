Düzce'de 5.9'luk deprem meydana geldi!

Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hissedildi

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Edirne ve diğer bazı çevre illerde hissedilen depremin ardından, henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

Düzce Belediye Başkanı: Korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim

Korkacak bir durumun olmadığını belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hasar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. Korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim." dedi.

"Can kaybı bilgisi bulunmamaktadır"

Yaşanan deprem ile ilgili son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de biri ağır 32, İstanbul’da bir, Bolu’da bir, Zonguldak’ta bir kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." dedi.

"AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir"

AFAD'dan yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

"Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."

"Ekiplerimiz milletimizin emrindedir"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bilecik’imizden de hissedilen. 5.9 şiddetindeki depremde ilimizde tespit edilen bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz milletimizin emrindedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin: ”İlimizde birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.”

"Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun.” ifadelerini kullandı.

"Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

Çilimli'de 4.7 büyüklüğünde artçı yaşandı

5,9'luk depremin ardından yaşanan artçı depremlerden 4,7'lik bir deprem de Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.

Ensonhaber