Depremler sonrası panik yaşandı: Vatandaşlar sokağa döküldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremden 14 dakika sonra 5.1'lik ikinci sarsıntı oldu. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltanlar, sokaklara döküldü.

Ege Denizi'ndeki depremin merkez üssünün Kuşadası açıkları olduğu ifade edilirken sarsıntının İzmir, Bodrum, Aydın gibi birçok yerleşim yerinde hissedildiği de gelen bilgiler arasında.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.8 OLARAK DUYURDU

Kuşadası'nın 15 km uzağındaki depremin büyüklüğünün 4.7, derinliğinin de 7 kilometre olduğu gelen bilgiler arasında. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.8 derinliği de 9.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, ikinci depremin büyüklüğünü ise 5.3 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

TUNÇ SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Art arda gelen depremlerinden ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de bir açıklama geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Soyer, ilk tespitlere göre herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız."

Süperhaber